Сотрудника таможни осудили за содействие в незаконном провозе золота в Актау

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В Актауском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении главного специалиста таможенного поста «Аэропорт-Актау» и трёх граждан, продающих ювелирные изделия.



Судебное заседание прошло открыто с участием государственного обвинителя, подсудимых и их защитников.



В ходе судебного разбирательства установили, что сотрудник таможенного поста в целях извлечения незаконной материальной выгоды в 2018-2020 годах помогал отдельным гражданам провозить ювелирные изделия без проведения таможенного оформления, обеспечения и уплаты таможенного налога в аэропорту Актау.



- Также он не обеспечил уплату таможенных платежей и налогов без проведения таможенного оформления ювелирных изделий в крупном размере, принадлежащих трём казахстанским гражданам, прилетевшим в 2020 году самолётом из Турции. За это он получил от них 300 тысяч тенге. Общая таможенная стоимость золотых изделий, которые контрабандным путём ввезли в РК подсудимые, составила 31 583 719 тенге, сумма налога, подлежащего по ним - 7 349 823 тенге, - разъяснили в пресс-службе суда.



Государственный обвинитель просил назначить сотруднику таможни наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, каждому из оставшихся подсудимых - по восемь лет. Защитник же таможенника просил его оправдать, так как вина мужчины не была доказана в полной мере.



Защитник других подсудимых просил им назначить лёгкое наказание, учитывая, что они полностью признают свою вину и имеют на иждивении малолетних детей.



- Суд вынес обвинительный приговор в связи с тем, что преступные деяния, совершённые подсудимыми, были полностью обоснованы доказательствами, всесторонне, полно и объективно исследованы на судебном следствии, - сказали в пресс-службе суда.



Приговором суда работника таможни признали виновным по пункту 1 части 3 статьи 234 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) (Экономическая контрабанда), части 1 статьи 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Других подсудимых признали виновными по пункту 1 части 3 статьи 367 УК РК (Дача взятки). Каждому из них назначили наказание в виде штрафа в размере 26-кратной суммы взятки (7 800 000 тенге), с пожизненным лишением права занимать должности в органах и государственных организациях.



Приговор суда не вступил в законную силу.