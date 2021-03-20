Новые случаи коронавируса зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Мангистауской области обнаружили пять новых фактов инфицирования COVID-19.
О выздоровевших информации нет, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодняшний день, 20 марта, в Мангистау зафиксировали 4 330 случаев заболевания коронавирусом. Из них вылечились 4 008 человек.
Отметим, что согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.
О выздоровевших информации нет, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодняшний день, 20 марта, в Мангистау зафиксировали 4 330 случаев заболевания коронавирусом. Из них вылечились 4 008 человек.
Отметим, что согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.
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