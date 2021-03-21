«Лоб в лоб» столкнулись две «легковушки» в пригороде Актау: Есть пострадавшие

- Водитель автомашины Nissan Altima не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. На водителя Nissan Altima был составлен протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района поступила 21 марта в 10:33 часов.Участниками аварии стали Nissan Altima и Lada Granta. От удара Nissan Altima откинуло на обочину.Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.