«Лоб в лоб» столкнулись две «легковушки» в пригороде Актау: Есть пострадавшие

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Информация о ДТП поступила на пульт дежурного отдела полиции Тупкараганского района поступила 21 марта в 10:33 часов.
Участниками аварии стали Nissan Altima и Lada Granta. От удара Nissan Altima откинуло на обочину.
Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Участниками аварии стали Nissan Altima и Lada Granta. От удара Nissan Altima откинуло на обочину.
- Водитель автомашины Nissan Altima не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta. На водителя Nissan Altima был составлен протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.
Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.