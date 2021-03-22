«Мерседес» протаранил каменный забор в 21 микрорайоне Актау

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Авария в 21 микрорайоне произошла сегодня около 10:00 часов.



- Водитель автомашины Subaru не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который по инерции совершил столкновение с забором частной организации, - сообщили в пресс-службе департамента полиции.



О пострадавших в инциденте не сообщается. По словам сотрудников полиции, на водителя Subaru составили административный протокол по статье 610 Кодекса «Об административных правонарушениях» Республики Казахстан.



Для справки:



Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества



1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.



2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью, влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.



3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством, влекут штраф в размере шестидесяти месячных расчетных показателей.