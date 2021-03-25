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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 2090

Пьяная женщина сообщила в полицию о бомбе в торговом центре Актау

Сообщение о бомбе оказалось ложным. Сотрудниками полиции в кратчайшее время было установлено лицо, сообщившее заведомо ложную информацию. Об этом заявили в пресс-службе ДП региона.

Фото очевидцев
Сегодня, 25 марта, примерно в 14:00 часов, на пульт дежурного «102» управления полиции города Актау поступил вызов о том, что в торговом центре «Ардагер» заложена бомба.

Полиция провела осмотр помещения торгового центра, однако информация о взрывном устройстве оказалась ложной.

- Сотрудниками полиции в кратчайшее время было установлено лицо, сообщившее заведомо ложную информацию. Им оказалась 63-летняя жительница Актау. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина доставлена в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств, - сообщили в полиции региона.

Напомним, что жители Актау сообщили об оцеплении торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне.



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Комментарии ( 2 )

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  • Галина63
  • 618965450
  • GuF
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:31
Цитата: Ирон
столько сил и времени потратили и полиция и сапёры

Это была для них учебная тревога, а то засиделись...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
-1
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ирон (Посетители) Сегодня, 18:40
Жертва алкоголизма.делать нечего стоко сил и времени потратили и полиция и сапёры минеры. Штраф ей и исправительных работ шутки шутит
 
 

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