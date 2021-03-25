Пьяная женщина сообщила в полицию о бомбе в торговом центре Актау

Фото очевидцев
Сегодня, 25 марта, примерно в 14:00 часов, на пульт дежурного «102» управления полиции города Актау поступил вызов о том, что в торговом центре «Ардагер» заложена бомба.
Полиция провела осмотр помещения торгового центра, однако информация о взрывном устройстве оказалась ложной.
- Сотрудниками полиции в кратчайшее время было установлено лицо, сообщившее заведомо ложную информацию. Им оказалась 63-летняя жительница Актау. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина доставлена в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств, - сообщили в полиции региона.
Напомним, что жители Актау сообщили об оцеплении торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне.
Полиция провела осмотр помещения торгового центра, однако информация о взрывном устройстве оказалась ложной.
- Сотрудниками полиции в кратчайшее время было установлено лицо, сообщившее заведомо ложную информацию. Им оказалась 63-летняя жительница Актау. Кроме того, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина доставлена в управление полиции Актау для выяснения обстоятельств, - сообщили в полиции региона.
Напомним, что жители Актау сообщили об оцеплении торгового центра «Ардагер» в 9 микрорайоне.