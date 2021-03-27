Новые случаи коронавируса зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки на территории Мангистауской области зарегистрировали 10 новых фактов заражения COVID-19.
За этот промежуток времени в регионе выздоровел один человек, согласно данным сайта coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 27 марта, в Мангистау заболел 4 381 человек.
За этот промежуток времени в регионе выздоровел один человек, согласно данным сайта coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 27 марта, в Мангистау заболел 4 381 человек.
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