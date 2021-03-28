Две «легковушки» столкнулись в Актау

Фото очевидцев
Авария произошла напротив КДК имени Абая во 2 микрорайоне. Участниками ДТП стали Toyota Camry и BMW.
Выяснилось, что водитель Toyota Camry не уступил дорогу и совершил столкновение с BMW.
Пострадавших нет.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
Выяснилось, что водитель Toyota Camry не уступил дорогу и совершил столкновение с BMW.
Пострадавших нет.
- На водителя Toyota Camry полиция составила протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
Для справки:
Статья 610. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.
1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.
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