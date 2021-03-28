Две «легковушки» столкнулись в Актау

- На водителя Toyota Camry полиция составила протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.

Авария произошла напротив КДК имени Абая во 2 микрорайоне. Участниками ДТП стали Toyota Camry и BMW.Выяснилось, что водитель Toyota Camry не уступил дорогу и совершил столкновение с BMW.Пострадавших нет.1. Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.2. То же действие, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью. Влечет штраф в размере 40 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством. Влекут штраф в размере 60 месячных расчетных показателей.