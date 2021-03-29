Драку сняли на видео в 12 микрорайоне Актау

Драка возле дома №59 в 12 микрорайоне Актау произошла вчера, 28 марта, около 22:45 часов.Как сообщают очевидцы, во время драки раздавались звуки, похожие на выстрелы. На видео заметно, как около десяти человек скрываются с места событий, и их, предположительно, преследуют неизвестные на автомобиле.Редакция Lada.kz ожидает подробностей о происшествии.