Пять уголовных дел возбуждено в Мангистау за контрабанду наркотиков

Выявленные наркотические средства. Фото предоставлено пресс-службой ДПС КНБ

Вещество растительного происхождения, предположительно марихуану, пограничный наряд по досмотру транспортных средств и грузов отделения «Тажен» в Бейнеуском районе выявил в ходе досмотра пяти автотранспортных средств.



- В четырех автомашинах марки «Mercedes» граждан Турции, следовавших из Узбекистана, а также в автомашине «MAN» граждан Узбекистана, следовавшей в Узбекистан, в ходе досмотра выявлено вещество растительного происхождения, предположительно марихуана, общим весом 85 грамм и пять граммов высушенного опия мака. При досмотре была использована служебная собака «Прерия». Нарушители пытались скрыть груз среди продуктов питания и личных вещей, имевшихся в автомашинах. Проводятся следственные мероприятия. Возбуждено пять уголовных дел по статье 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», ч.1. Благодаря умелым действиям пограничников, предотвращён провоз наркотических веществ в Казахстан, - прокомментировал Ерсин Кайбуллин.



Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено

1. Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, в том числе представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.