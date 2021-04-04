«Легковушка» сгорела на дороге в Актау

Инцидент произошёл вечером 3 апреля примерно в 20:00 на автодороге между 33 и 34 микрорайонами.Информация в службу пожаротушения поступила в 20:04. Сообщалось, что загорелся автомобиль марки Lada.В 20:22 огнеборцам удалось ликвидировать пожар. Машина сгорела полностью. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.