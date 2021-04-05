Случаи заболевания COVID-19 участились в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта tass.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области стало известно о 31 новом случае заболевания коронавирусной инфекцией.
О случаях выздоровления ничего не известно, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 5 апреля, на территории области зафиксировали уже 4 530 фактов инфицирования коронавирусом.
О случаях выздоровления ничего не известно, сообщает сайт coronavirus2020.kz.
С начала пандемии на сегодня, 5 апреля, на территории области зафиксировали уже 4 530 фактов инфицирования коронавирусом.
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