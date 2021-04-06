Есть пострадавшие: В Мангистау произошло столкновение мусоровоза с легковым автомобилем

Информация об аварии поступила 5 апреля в 11:30 на пульт дежурного отдела полиции Шетпе.Водитель автомашины Toyota Camry, по информации пресс-службы департамента полиции, не уступил путь движущемуся по главной дороге транспорту «ГАЗ-3309», и в результате совершил столкновение.Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.Проводится расследование.