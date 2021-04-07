Наркосбытчика с оружием задержала полиция в Актау

- По данному уголовному делу назначена судебно-баллистическая экспертиза, проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия, - подытожили в ведомстве.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на территории города полиция осуществила контрольный закуп героина весом 1,9 грамма у 66-летнего местного жителя.Позже, 2 апреля, в 15:00 по месту жительства данного гражданина его задержали. В ходе обыска квартиры полиция обнаружила и изъяла стеклянную банку с героином весом 30 граммов, один бумажный свёрток с тем же наркотическим средством весом два грамма, один пистолет марки «ПМ» с двумя патронами к нему, пистолет марки «Стражник» с девятью патронами и три ножа кустарного производства. Также в холодильной камере правоохранители обнаружили пять килограммов краснокнижной рыбы.Кроме этого, в строящемся доме у задержанного в микрорайоне Шыгыс полиция застала рабочего – 60-летнего гражданина Узбекистана. В доме стражи порядка обнаружили и изъяли пистолет марки «ОСА Лазер» с тремя патронами к нему и нож кустарного производства.Задержанный местный житель водворён в изолятор временного содержания (ИВС) управления полиции (УП) Актау.Иностранец был помещён в приемник-распределитель.