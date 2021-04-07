Увязшую в грязном водоёме лошадь спасли в Мангистау

- Видимо, она до этого уже была слаба и после того, как попала в грязь, просто-напросто не смогла выбраться, - говорят мужчины, спасшие лошадь.

По словам спасителей лошади, которые пожелали остаться инкогнито, обнаружили животное сегодня вечером, 7 апреля, в районе месторождения ТОО «Емир-Ойл», примерно в двух-трёх километрах от проезжей части.Лошадь была истощена. Тело почти полностью находилось в холодной воде.Мужчины не оставили лошадь в беде. За короткое время им удалось вытащить её на сухую землю.Клейма на лошади не обнаружено.Спасители лошади позже обещали прислать геолокацию с месторасположением истощённого животного.