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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:21

Просмотров: 1173

Увязшую в грязном водоёме лошадь спасли в Мангистау

Местным жителям удалось вызволить лошадь из беды, которая увязла в грязи водоёма.

Кадр видео
По словам спасителей лошади, которые пожелали остаться инкогнито, обнаружили животное сегодня вечером, 7 апреля, в районе месторождения ТОО «Емир-Ойл», примерно в двух-трёх километрах от проезжей части.

Лошадь была истощена. Тело почти полностью находилось в холодной воде.

- Видимо, она до этого уже была слаба и после того, как попала в грязь, просто-напросто не смогла выбраться, - говорят мужчины, спасшие лошадь.


Мужчины не оставили лошадь в беде. За короткое время им удалось вытащить её на сухую землю.

Клейма на лошади не обнаружено.

Спасители лошади позже обещали прислать геолокацию с месторасположением истощённого животного.




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Комментарии ( 2 )

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  • alesha
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 00:06
У нас не животноводы а живодёры хотят без затрат иметь прибыль и однако получается: тупо выпускают животных на само-выпас подножного корма которого нет вот и бродят пьют и жрут всякую гадость и тянет их к дороге так как трава там больше расстет благородя сохранившейся влаге под асфальтом а на мясо потом идёт или больные либо сбитые машинами. Я конину ем только зимой так-как с Шымкента возят на продажу пока холода она и дороже но стоит того а наша даже на живых лошадей без слёз не взглянешь!
 
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  • alesha
 Neo_85 (Посетители) Вчера, 22:01
Бедная, жалко. Даже не сопротивляется.
Жалко что поздно увидели . Наверное она не выживет.
 
 

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