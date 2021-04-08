Количество заражённых коронавирусом увеличилось в Мангистау

Иллюстрация к материалу из доступных источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 2586 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зафиксировали 43 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1449 человек, из них пять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировали 100 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных случаев.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1449 человек, из них пять в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировали 100 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных случаев.