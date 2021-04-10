ДТП на трассе Актау - Форт-Шевченко: Есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Актау - Форт-Шевченко. Вызов на пульт дежурного «102» поступил вчера, 9 апреля, примерно в 12:40.- Водитель автомашины Mercedes-Benz, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с автомашиной «Ваз-21150». Пострадавших доставили в районную больницу. Проводится расследование, - пояснили в пресс-службе ведомства.