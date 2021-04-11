COVID-19 подтвердился у 30 человек в Мангистау

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По состоянию на 11 апреля в Мангистауской области выявлено 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией и семь фактов выздоровления.



Наш регион наряду с Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областями и Шымкентом находится в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.



С начала пандемии в области зарегистрировано 4689 случая заражения COVID-19, выздоровели 4126 человек.



По количеству заражённых лидирует Алматы. За сутки COVID-19 обнаружили у 709 человек, на втором месте - Нур-Султан, где зафиксирован 591 случай.