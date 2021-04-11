Автомобиль перевернулся в Актау: водитель в больнице

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Дорожный инцидент произошёл 11 апреля после полудня в 30 микрорайоне.
Информация об аварии поступила на пульт дежурного 102 в 13:10. На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции «Сункар-9».
Как выяснилось, водитель минивэна Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Opel Vectra и совершил с ним столкновение.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту проводится расследование
.
Информация об аварии поступила на пульт дежурного 102 в 13:10. На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции «Сункар-9».
Как выяснилось, водитель минивэна Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Opel Vectra и совершил с ним столкновение.
Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.
По данному факту проводится расследование
.
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