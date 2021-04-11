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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 117

Автомобиль перевернулся в Актау: водитель в больнице

Подробности дорожно-транспортного происшествия сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Дорожный инцидент произошёл 11 апреля после полудня в 30 микрорайоне.

Информация об аварии поступила на пульт дежурного 102 в 13:10. На вызов выехали сотрудники батальона патрульной полиции «Сункар-9».

Как выяснилось, водитель минивэна Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Opel Vectra и совершил с ним столкновение.

Пострадавшего доставили в Мангистаускую областную больницу.

По данному факту проводится расследование
.



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