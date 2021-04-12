Из-за отсутствия доказательств в Актау закрыли дело о подозрении в педофилии

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История, которая произошла летом прошлого года в 20 микрорайоне, нашла продолжение. Оказалось, что мужчина, который завёл маленькую девочку в подъезд и пытался совершить развратные действия, избежал наказания. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
- В управление полиции города Актау поступило заявление о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали отсутствие каких-либо телесных повреждений. В связи с недостаточностью доказательств и отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения дело было прекращено и в дальнейшем направлено в прокуратуру для проверки законности принятого решения, - сообщили в полицейском ведомстве.
Напомним, летом 2020 года полиция расследовала уголовное дело по статье 124 «Развращение малолетних». Об инциденте стало известно благодаря неравнодушным соседям. Сообщалось, что предполагаемого педофила задержал прохожий до приезда страж порядка.
Жители Актау сняли на видео мужчину, который разгуливал вокруг детской площадки.
- В управление полиции города Актау поступило заявление о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали отсутствие каких-либо телесных повреждений. В связи с недостаточностью доказательств и отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения дело было прекращено и в дальнейшем направлено в прокуратуру для проверки законности принятого решения, - сообщили в полицейском ведомстве.
Напомним, летом 2020 года полиция расследовала уголовное дело по статье 124 «Развращение малолетних». Об инциденте стало известно благодаря неравнодушным соседям. Сообщалось, что предполагаемого педофила задержал прохожий до приезда страж порядка.
Жители Актау сняли на видео мужчину, который разгуливал вокруг детской площадки.