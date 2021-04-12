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ЛАДА.kz » Происшествия

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 09:45

Просмотров: 765

Из-за отсутствия доказательств в Актау закрыли дело о подозрении в педофилии

Подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, избежал суда. Полицейские закрыли уголовное дело в виду недостаточности доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
История, которая произошла летом прошлого года в 20 микрорайоне, нашла продолжение. Оказалось, что мужчина, который завёл маленькую девочку в подъезд и пытался совершить развратные действия, избежал наказания. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

- В управление полиции города Актау поступило заявление о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали отсутствие каких-либо телесных повреждений. В связи с недостаточностью доказательств и отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения дело было прекращено и в дальнейшем направлено в прокуратуру для проверки законности принятого решения, - сообщили в полицейском ведомстве.

Напомним, летом 2020 года полиция расследовала уголовное дело по статье 124 «Развращение малолетних». Об инциденте стало известно благодаря неравнодушным соседям. Сообщалось, что предполагаемого педофила задержал прохожий до приезда страж порядка.

Жители Актау сняли на видео мужчину, который разгуливал вокруг детской площадки.





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Комментарии ( 2 )

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DiDa (Посетители) Сегодня, 12:18
Я вот удивляюсь, когда принимаются такие решения. Данное уголовное дело конечно не совсем до конца прекращен, так как, прокурор может еще отменить принятое следователем решение, и отправить дело на доп. Было бы очень хорошо, если прокурор отменит и отправит дело на доп. Получается следователи признают, что их коллеги не компетентны, те кто собирал первичный материал, да, и сам следователь должен был всесторонне расследовать это дело, а не просто брать за основу заключение экспертизы. Статью 24 УК РК еще никто не отменял. Преступление не было доведено до конца по не зависящим от воли лица обстоятельствам (помешали мужчины). Почему это не учли?
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:55
Тогда поставьте на учет этого человека, пусть хотя бы два-три года за ним будет наблюдение со стороны органов. Как это интересно происходит, для наших органов нужно, чтобы он что-то совершил, тогда бы наказали. Когда уже поздно было бы. А за попытку? За то, что увел ребенка от родителей и ребенок был испуган? Хоть за что-то его надо было наказать?
 
 

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