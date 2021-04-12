Автомобили столкнулись «лоб в лоб» напротив мечети в Актау

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Авария в 26 микрорайоне произошла сегодня, 12 апреля, в 12:42 часов. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, два автомобиля столкнулись напротив мечети.



- Водитель автомашины «Ваз-2114» создал аварийную ситуацию, в результате чего водитель автомашины Toyota Hilux выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mazda, - рассказали в пресс-службе.



Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, их состояние пока уточняется.



- Сотрудники департамента полиции проводят расследование происшествия, - добавили в пресс-службе.