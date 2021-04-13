Еще один автомобиль сгорел в Мангистау

Фото предоставил Назарали Селимов.
Возгорание ассенизатора «ГАЗ-53» произошло вчера, 12 апреля, в 21:26 в микрорайоне «Мамыр» в Жанаозене.
- Ликвидирован пожар в 21:39. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы семь спасателей и одна единица техники, - рассказал Назарали Селимов.
Напомним, что вчера, 12 апреля, в результате возгорания автомашины Daewoo Nexia в 34 микрорайоне Актау, до прибытия спасателей, произошел взрыв газового баллона ёмкостью 65 литров.
- Ликвидирован пожар в 21:39. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы семь спасателей и одна единица техники, - рассказал Назарали Селимов.
Напомним, что вчера, 12 апреля, в результате возгорания автомашины Daewoo Nexia в 34 микрорайоне Актау, до прибытия спасателей, произошел взрыв газового баллона ёмкостью 65 литров.
Оставьте свой комментарий первым.