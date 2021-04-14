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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 201

Полиция задержала пьяного дорожного нарушителя в пригороде Актау

Водитель «легковушки» был остановлен за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
При патрулировании заданного маршрута 14 апреля в 00:10 экипаж роты патрульной полиции Мунайлинского района «Арлан-3» остановил автомобиль Volkswagen Golf. Основанием для этого послужило нарушение правил дорожного движения водителем данного транспортного средства.

При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя.

Медицинское освидетельствования подтвердило подозрение сотрудников. Результат показал лёгкую степень опьянения.

Автомашина водворена на штрафную стоянку.

По данному факту на водителя составлен административный протокол по статье 608 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».



Для справки: Статья 608. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

Часть 1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, – влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.



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