Три «легковушки» столкнулись в пригороде Актау: Пострадавшие в больнице

Вызов по факту ДТП на автодороге, напротив газовой заправки «Сункар», поступил на пульт дежурного «102» отдела полиции Мунайлинского района сегодня вечером, 14 апреля.На вызов выехал экипаж роты патрульной полиции Мунайлинского района «Арлан-5».Установлено, что водитель автомашины Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra. После этого по инерции Daewoo Matiz врезается в Toyota Camry.Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу.Ведется расследование.