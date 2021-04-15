Число заразившихся коронавирусом в Мангистау растёт

Иллюстративное фото из доступных источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 2 641 заболевшего с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зафиксировали 52 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2002 человека, из них 12 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4818 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2002 человека, из них 12 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 85 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 4818 случаев заболевания COVID-19.
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