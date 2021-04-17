«Газель» спровоцировала ДТП на перекрестке в Актау

Авария на перекрестке между 17, 18, 19 и 20 микрорайонами произошла 17 апреля.- Водитель автомашины «Газель» не выполнил требования сигнала светофора и выехал на перекресток на запрещающий сигнал. Он совершил столкновение с автомобилем Toyota Prada, который двигался на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.Как сообщили в полиции, в настоящий момент проводится расследование происшествия. Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, их состояние уточняется.