Полицейские Актау нашли проехавшего на красный сигнал водителя автомобиля Toyota

Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау установили личность водителя Toyota Camry, нарушение которого снял видеорегистратор на автодороге между 17 и 18 микрорайонами.На водителя полицейские составили протокол по части 1 статьи 599 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Напомним, видео с нарушением было опубликовано 15 апреля в рубрике «Народные новости».Наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.