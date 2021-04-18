Полицейские Актау нашли проехавшего на красный сигнал водителя автомобиля Toyota

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Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау установили личность водителя Toyota Camry, нарушение которого снял видеорегистратор на автодороге между 17 и 18 микрорайонами.
На водителя полицейские составили протокол по части 1 статьи 599 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
Напомним, видео с нарушением было опубликовано 15 апреля в рубрике «Народные новости».
Для справки:
Статья 599 часть 1 – Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.
На водителя полицейские составили протокол по части 1 статьи 599 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».
Напомним, видео с нарушением было опубликовано 15 апреля в рубрике «Народные новости».
Для справки:
Статья 599 часть 1 – Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Наказание предусматривает штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, то есть 29 170 тенге.