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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:58

Просмотров: 122

В Актау водителя оштрафовали за опасный обгон

Автовладельца, который совершил опасный обгон, оштрафовали. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Видео, на котором зафиксировано нарушение, опубликовано в разделе «Народные новости» сайта Lada.kz. Личность владельца автомобиля, как рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, установлена.

- В отношении автовладельца составлен протокол по части 1 статьи 606 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлёкшее создание аварийной обстановки), - отметили в пресс-службе полиции Мангистауской области.

По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 месячных расчётных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев.

В Актау водителя оштрафовали за опасный обгон






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