Мужчина пытался спрыгнуть с пристройки в Актау

Информация о том, что мужчина пытается спрыгнуть с пристройки к дому №35 в 12 микрорайоне, поступила на пульт дежурного в 00:35 21 апреля.Командир роты Нурсултан Кынатов вместе с командирами взвода Тайманом Аншыбаевым, Али Узакбаевым и инспектором Бауыржаном Конысбековым больше часа вели с мужчиной переговоры. В итоге они дали положительный результат.Мужчину доставили в Мангистаускую областную больницу.Материал передан в управление полиции Актау.