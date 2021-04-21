Сколько стоят автомобильные гонки с полицией: Беглеца на Toyota Camry оштрафовали в Мангистау

- На водителя составлен протокол по части 1 статьи 613 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Размер штрафа за данное правонарушение составляет 30 месячных расчётных показателей, то есть 87 510 тенге, - сообщили в ведомстве.

Во время рейда в посёлке Жетыбай в минувшие выходные водитель Toyota Camry не выполнил законные требования сотрудников роты патрульной полиции и попытался скрыться, но через несколько минут был остановлен возле месторождения Асар в посёлке Жетыбай.- Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства.