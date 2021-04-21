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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 153

Сколько стоят автомобильные гонки с полицией: Беглеца на Toyota Camry оштрафовали в Мангистау

Водитель не остановился по требованию инспекторов, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Во время рейда в посёлке Жетыбай в минувшие выходные водитель Toyota Camry не выполнил законные требования сотрудников роты патрульной полиции и попытался скрыться, но через несколько минут был остановлен возле месторождения Асар в посёлке Жетыбай.

- На водителя составлен протокол по части 1 статьи 613 Кодекса РК «Об административных правонарушениях». Размер штрафа за данное правонарушение составляет 30 месячных расчётных показателей, то есть 87 510 тенге, - сообщили в ведомстве.


Для справки:

Статья 613 часть 1 - Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства.




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