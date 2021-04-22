И так сойдет! В одном из гаражных сообществ вместо вывоза мусора попытались его сжечь

В ГСК «Статор» сегодня, 22 апреля, мусор сжигали прямо в контейнерах, несмотря на нормы пожарной безопасности.По словам Марии, приславшей видео происходящего в редакцию Lada.kz, таким образом руководство «Статора» избавляется от необходимости платить за вывоз отходов.- Вот так у нас занимаются вывозом мусора. Директор не беспокоится о том, что сгорят наши гаражи и все их содержимое. И не в первый раз уже такое происходит, - рассказала Мария.Она добавила, что на место происшествия вызвали пожарную службу. В управлении по чрезвычайным ситуация Актау сообщили, что огонь потушили до прибытия пожарного расчета.- В ходе возгорания никто не пострадал. На месте сейчас работает дежурный дознаватель управления, - сообщил старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, старший инженер управления.