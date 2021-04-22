«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 22 Апреля
+19...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 432.01 KZT
  • €1 = 518.67 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 0

И так сойдет! В одном из гаражных сообществ вместо вывоза мусора попытались его сжечь

Руководство гаражно-строительного кооператива (ГСК) «Статор» в Актау пыталось сжечь скопившийся мусор прямо в контейнерах. В редакцию Lada.kz прислали видео с места событий.

Фото предоставлено читателем Lada.kz
В ГСК «Статор» сегодня, 22 апреля, мусор сжигали прямо в контейнерах, несмотря на нормы пожарной безопасности.

По словам Марии, приславшей видео происходящего в редакцию Lada.kz, таким образом руководство «Статора» избавляется от необходимости платить за вывоз отходов.

- Вот так у нас занимаются вывозом мусора. Директор не беспокоится о том, что сгорят наши гаражи и все их содержимое. И не в первый раз уже такое происходит, - рассказала Мария.

Она добавила, что на место происшествия вызвали пожарную службу. В управлении по чрезвычайным ситуация Актау сообщили, что огонь потушили до прибытия пожарного расчета.

- В ходе возгорания никто не пострадал. На месте сейчас работает дежурный дознаватель управления, - сообщил старший лейтенант гражданской защиты Максат Шапхатов, старший инженер управления.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика