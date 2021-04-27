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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

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В Мангистау около 170 водителей оштрафованы за незаконно установленные ксеноновые фары и LED-лампы

В рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Ксенон» за два дня на дорогах Актау выявлено около 170 любителей ксеноновых и LED-ламп. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В Мангистауской области с 23 по 24 апреля сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ксенон» с целью предупреждения автолюбителей об опасности использования ксеноновых ламп.

- Всего за два дня стражи порядка по области выявили 168 водителей, которые установили на свои авто ксеноновое освещение. На водителей были составлены административные протоколы по части 5, 7 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Замена заводских ламп автомобилей на ксеноновые или LED-лампы незаконна. На сегодняшний день светотюнинг является серьезным нарушением, поскольку влияет на безопасность дорожного движения.



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