В Мангистау около 170 водителей оштрафованы за незаконно установленные ксеноновые фары и LED-лампы

Фото пресс-службы ведомства

В Мангистауской области с 23 по 24 апреля сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ксенон» с целью предупреждения автолюбителей об опасности использования ксеноновых ламп.



- Всего за два дня стражи порядка по области выявили 168 водителей, которые установили на свои авто ксеноновое освещение. На водителей были составлены административные протоколы по части 5, 7 статьи 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», - рассказали в пресс-службе ведомства.



Замена заводских ламп автомобилей на ксеноновые или LED-лампы незаконна. На сегодняшний день светотюнинг является серьезным нарушением, поскольку влияет на безопасность дорожного движения.