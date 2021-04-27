В Актау перевернулся большегруз

Дорожный инцидент произошёл сегодня, 27 апреля 2021 года в микрорайоне Шыгыс-2.- Водитель большегрузной автомашины не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание. На водителя автотранспорта составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», - отметили в полиции региона.