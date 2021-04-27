Полицейские спасли самоубийцу в Актау

На пульт дежурного управления полиции Актау поступил вызов о том, что мужчина пытается повеситься.- На вызов выехали участковые инспекторы полиции капитаны Алибек Мынтурганов и старший лейтенант Танат Бахтыгерей, которые в течение трех-пяти минут были на месте. Для сотрудников главным было отговорить мужчину от необдуманного шага. Однако мужчина решил завершить начатое. Сотрудники бросились к мужчине, не задумываясь о своей безопасности. Стражам порядка удалось спасти мужчину от самоубийства, - рассказали в пресс-службе ведомства.Мужчин был доставлен в управление полиции города Актау для выяснения обстоятельств.