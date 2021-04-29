Коронавирус диагностировали у 62 жителей Мангистау

Иллюстративное фото из отрытых источников
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 2883 заболевших с положительными результатами ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зафиксировали 62 новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2850 человек, из них 24 - жители Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировали 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 5618 случаев заболевания COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2850 человек, из них 24 - жители Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировали 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и пять летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 5618 случаев заболевания COVID-19.
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