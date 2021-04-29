Столкновение двух автомобилей произошло в Актау





Авария в 15 микрорайоне произошла вчера, 28 апреля.- Водитель автомашины Daewoo Nexia не уступил дорогу главному движущемуся транспорту Mazda MХ-3 и совершил столкновение. На водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушения». Автотранспорт водворен на штрафную стоянку, - рассказали в пресс-службе полиции.Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего их отпустили домой.