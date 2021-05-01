Серия землетрясений произошла в акватории Каспия

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Три подземных толчка произошло сегодня 1 мая.



Два землетрясения произошли с интервалом в минуту – в 05:19 и 05:20 по времени Актау. Их магнитуда составила 4,0 и 3,4 балла соответственно. Первый толчок зафиксировали на глубине 62 километра, второй – 47 километров.



Третье землетрясение произошло позже, в 11:32 по местному времени.. Гипоцентр толчка находился на глубине 62 километров, магнитуда составила 3,1 балла.



Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.