Автомобиль вылетел с дороги в центре Актау

Информация о ДТП поступила на пульт оператора 102 в ночь на 2 мая.Сообщалось, что кроссовер марки Infiniti вылетел через бордюр на газон у флагштока в 12 микрорайоне.ДТП обошлось без пострадавших.В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что водитель Infiniti не справился с рулевым управлением. На него был составлен протокол по статье 610 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Статья 610 часть 1 КоАП РК - Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб. Это влечёт штраф в размере 20 месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.