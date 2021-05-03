В Мангистау подтвердились новые случаи заражения COVID-19

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки в Мангистауской области зафиксировали 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня в регионе выздоровели 109 человек.
С начала пандемии на сегодня, 3 мая, в Мангистау коронавирусом заразились 5 851 человек.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, со вчерашнего дня в регионе выздоровели 109 человек.
С начала пандемии на сегодня, 3 мая, в Мангистау коронавирусом заразились 5 851 человек.
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