Кто ответит по закону? Ребёнок засыпал песок в бензобак автомобиля в Актау

- Участковый посчитал, что маленький мальчик не может нести ответственность за этот поступок. Получается, что любой ребёнок во дворе может делать всё, что угодно. А нам как быть? Заявление написали. И нам пришёл отказ в возбуждении, - пишет хозяин транспортного средства.

- На вызов выехал сотрудник ювенальной службы управления полиции Актау, который принял заявление. Однако заявление было отозвано в связи с отсутствием состава преступления согласно статье 28 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.