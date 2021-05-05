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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 1649

Кто ответит по закону? Ребёнок засыпал песок в бензобак автомобиля в Актау

Новость о том, что ребёнок на улице вскрыл крышку бензобака чужой машины и насыпал туда песок, вызвала нешуточные баталии среди комментаторов в Сети. Объяснение по данному факту предоставили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
Сам инцидент произошёл 3 мая у дома №49 в 13 микрорайоне. Хозяин пострадавшего автомобиля сообщил, что родители малолетнего хулигана отказались с ним разговаривать и сказали, что он вправе вызывать полицию.

- Участковый посчитал, что маленький мальчик не может нести ответственность за этот поступок. Получается, что любой ребёнок во дворе может делать всё, что угодно. А нам как быть? Заявление написали. И нам пришёл отказ в возбуждении, - пишет хозяин транспортного средства.


В ведомстве подтвердили данную информацию и сообщили, что 3 мая на пульт оператора 102 поступал вызов, что в 13 микрорайоне ребёнок, открыв бензобак машины, засыпал туда песок.

- На вызов выехал сотрудник ювенальной службы управления полиции Актау, который принял заявление. Однако заявление было отозвано в связи с отсутствием состава преступления согласно статье 28 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.


В полиции посоветовали подать заявление на взыскание материального и морального ущерба в гражданском порядке.



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Комментарии ( 7 )

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  • kostya_aktau
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 18:07
Расходов тыщ на 20 - промыть бензобак и сменить топливный фильтр, в бак нужно сахар сыпать.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:57
ребёнок на улице вскрыл крышку бензобака чужой машины и насыпал туда песок,

Звучит как целенаправленная диверсия, как это ребенок умудрился вскрыть крышку бензобака?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 17:24
DiDa,
Не надо возбуждать и привлекать. Но до этого этапа должно же быть выполнена определенная работа. Должны быть изучены все обстоятельства. Вот совершено порча чужого имущества, виновник найден, но дело прекращено. Тогда у пострадавшей стороны на руках будет доказательственная база. Дальше с материалами решать через гражданский суд.
 
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 GOAT (Посетители) Сегодня, 17:16
Когда школьники звонят и говорят о заложенной бомбе, то их привлекают к ответственности, а тут значит нельзя? Странная позиция полиции.
 
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 emliy40520 (Посетители) Сегодня, 17:05
Теперь ждем когда маленькие хулиганы бросят спичку в бензобак...
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:46
Очень хотелось бы, чтоб родители ребёнка возместили полный ущерб и материальный и моральный пострадавшей стороне.
 
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 DiDa (Посетители) Сегодня, 16:36
В данном случае, полицейские приняли законное решение, в соответствии с нормами КоАП РК (ст.28). Административная ответственность наступает по достижении 16 лет, следовательно, маленький ребенок не является субъектом правонарушения, поэтому, и приняли такое решение, что за отсутствием состава правонарушения отказано в возбуждении дела. Для того чтобы был полный состав правонарушения должны быть (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона). Тут, ничего не поделаешь, законы РК такие, да и не только РК. В данном случае возможно будет заказать техническую экспертизу и получить заключение эксперта и определить сумму нанесенного материального вреда. Далее, подать в суд исковое заявление на родителей данного непутевого ребенка, о взыскании нанесенного материального вреда (иногда бить по карману ощутимее, чем штраф или отсидка в бомжатнике). Конечно, требуется множества времени, денег, и нервов. Подать также за моральный вред. Ребенка естественно поставить на учет, как "трудного ребенка", это ему еще "аукнется" в будущем, при поступлении на учебу, при устройстве на работу (особенно если в госорганы пойдет). Я думаю, родители не захотят чтобы их ребенок стоял на учете как "трудный ребенок". В исковом заявлении указать чтобы приняли меры обеспечения иска (арест счетов, имущества и т.д.). В случае положительного решения суда они должны будут платить еще и судебному исполнителю вознаграждение (в случае принудительного взыскания). Только так. Ребенок скорее всего действовал не сам, а с подсказки взрослого человека, сам маленький ребенок никогда не додумается открыть крышку бензобака, и тем более насыпать туда песок. Это моё личное мнение, без предвзятости.
 
 

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