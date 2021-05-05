Кто ответит по закону? Ребёнок засыпал песок в бензобак автомобиля в Актау

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Сам инцидент произошёл 3 мая у дома №49 в 13 микрорайоне. Хозяин пострадавшего автомобиля сообщил, что родители малолетнего хулигана отказались с ним разговаривать и сказали, что он вправе вызывать полицию.
В ведомстве подтвердили данную информацию и сообщили, что 3 мая на пульт оператора 102 поступал вызов, что в 13 микрорайоне ребёнок, открыв бензобак машины, засыпал туда песок.
В полиции посоветовали подать заявление на взыскание материального и морального ущерба в гражданском порядке.
- Участковый посчитал, что маленький мальчик не может нести ответственность за этот поступок. Получается, что любой ребёнок во дворе может делать всё, что угодно. А нам как быть? Заявление написали. И нам пришёл отказ в возбуждении, - пишет хозяин транспортного средства.
В ведомстве подтвердили данную информацию и сообщили, что 3 мая на пульт оператора 102 поступал вызов, что в 13 микрорайоне ребёнок, открыв бензобак машины, засыпал туда песок.
- На вызов выехал сотрудник ювенальной службы управления полиции Актау, который принял заявление. Однако заявление было отозвано в связи с отсутствием состава преступления согласно статье 28 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
В полиции посоветовали подать заявление на взыскание материального и морального ущерба в гражданском порядке.