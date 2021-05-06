При помощи видеокамер наблюдения в Актау раскрыты 72 преступления

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С помощью камер видеонаблюдения в Актау за четыре месяца выявлено 8742 правонарушений. Кроме этого, раскрыто 72 преступления: кража-10, грабеж-2, разбой-1, хулиганство-7, угон автотранспорта-1, хранение наркотических средств - 36, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии (в ходе остановки за административное нарушение) — 13 и другие-2.



С начала года в центр оперативного управления в Актау от горожан поступило 71 049 звонков.