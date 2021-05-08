Смерть от коронавируса зарегистрировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта bashinform.ru
Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о смертельных случаях заражения коронавирусной инфекцией.
По данным за 6 мая, в Мангистауской области от болезни скончался один человек.
Напомним, ранее сообщалось о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Мангистау.
По данным за 6 мая, в Мангистауской области от болезни скончался один человек.
Напомним, ранее сообщалось о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Мангистау.
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