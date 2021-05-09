Дорожного нарушителя ищет полиция Актау

- По пути он снёс зеркало у встречной машины, осколки которого полетели в нашу машину. Каким-то чудом мы не столкнулись с ним, - говорит водитель уцелевшей машины.

По словам водителя, чей видеорегистратор снял происходящее, водитель автомобиля Daewoo Matiz пересёк двойную сплошную линию и ехал по полосе встречного движения.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что стражи порядка устанавливают личность водителя автотранспорта. После чего на него будет составлен административный протокол согласно нарушению.Напомним, инцидент произошёл 3 мая около 22:00.