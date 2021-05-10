Количество заболевших коронавирусом выросло в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта tverlife.ru
За прошедшие с*** на территории Мангистауской области обнаружили 55 новых случаев заболевания COVID-19.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, за это время в области выздоровели 46 человек.
С начала пандемии на сегодня, 10 мая, в регионе зафиксировали 6 163 случая заболевания коронавирусом.
Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, за это время в области выздоровели 46 человек.
С начала пандемии на сегодня, 10 мая, в регионе зафиксировали 6 163 случая заболевания коронавирусом.