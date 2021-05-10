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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:22

Просмотров: 1090

Количество заболевших коронавирусом выросло в Мангистау

В Мангистауской области выявили 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото с сайта tverlife.ru
За прошедшие с*** на территории Мангистауской области обнаружили 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает сайт coronavirus2020.kz, за это время в области выздоровели 46 человек.

С начала пандемии на сегодня, 10 мая, в регионе зафиксировали 6 163 случая заболевания коронавирусом.



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Комментарии ( 3 )

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Павлович (Посетители) Сегодня, 12:06
Цитата: МСМ-54
Что значит обнаружили?
Они лежали в подъездах,
на улицах, в скверах под
под деревьями?


Вы не вчитываетесь в текст и не прилагаете умственных усилий что бы его понять.

на территории Мангистауской области обнаружили 55 новых случаев


Обнаружены случаи заболевания! Будьте внимательны.

Многие дома лежат болеют. Те, кто привился, кстати, ещё не слышал что бы заболели - лично пока ни одного случая такого не знаю. Ну а прирост... Открыли бары, клубы - чего хотели то? Само собой будет прирост. И преступлений и заболеваний.
 
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МСМ-54 (Посетители) Сегодня, 11:26
Что значит обнаружили?
Они лежали в подъездах,
на улицах, в скверах под
под деревьями? Наверно их
выявили во время тестирова-
ния или они обратились за
мед.помощью.Так скорее всего надо писать.
 
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Тина (Посетители) Сегодня, 10:16
За прошедшие с*** на территории Мангистауской области обнаружили 55 новых случаев заболевания COVID-19.

Ох какая точная опечатка!)))
Согласна с Ладой, по другому их уже нельзя назвать)))))

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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