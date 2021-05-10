Неизвестный мужчина забрался в пекарню в Мангистау через окно

Человека, который проник в пекарню «Татьяна» в селе Атамекен в ночь с 8 на 9 мая, сняли камеры видеонаблюдения.- Окно осталось открытым, и этот человек забрался внутрь через него. Когда я приехала, он уже ушёл через чёрный ход. К счастью, он ничего не забрал, потому что мы не оставляем деньги в помещении, - рассказала владелица пекарни.По её словам, она уже обратилась за помощью в правоохранительные органы. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию от пресс-службы областного департамента полиции.