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ЛАДА.kz » Происшествия

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 654

Неизвестный мужчина забрался в пекарню в Мангистау через окно

В селе Атамекен Мангистауской области неизвестный мужчина проник в помещение пекарни через окно. Об этом сообщила владелица пекарни.

Коллаж из кадров видеоматериала
Человека, который проник в пекарню «Татьяна» в селе Атамекен в ночь с 8 на 9 мая, сняли камеры видеонаблюдения.

- Окно осталось открытым, и этот человек забрался внутрь через него. Когда я приехала, он уже ушёл через чёрный ход. К счастью, он ничего не забрал, потому что мы не оставляем деньги в помещении, - рассказала владелица пекарни.

По её словам, она уже обратилась за помощью в правоохранительные органы. Редакция Lada.kz ожидает более подробную информацию от пресс-службы областного департамента полиции.




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Комментарии ( 4 )

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Павлович (Посетители) Сегодня, 19:59
Конкретно со ссылкой на источники.


Гугл. Сейчас слава богу не нужно много мозгов для этого. Там есть и выдержки из судебных заседаний и статистика рассмотрения дел и архивы. Хотя не могу быть уверен в том, что Вы справитесь, после утверждения что в СК социализм...даже не знаю. Скорее всего всё прочее просто бесполезно. 30 лет отсутствия образования и вот он результат.

Всё написанное Вами ниже про дефицит, Северную Корею про "миллионы невинно расстрелянных" и остальное, в принципе, результат последствий первого моего тезиса. Ну и просмотра пропаганды. Сядьте, посчитайте, подумайте. Полезно.
 
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СаМ (Посетители) Сегодня, 19:57
Я вам так скажу, социализм, о котором вы мечтаете остался в северной Корее. Там вас ждут. Там нет барыг и коммерсантов. Там вокруг одни враги. Там вас самое место. applause
 
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  • СаМ
 Исатай (Посетители) Сегодня, 19:51
Павлович,
Что за чушь вы несёте? Расскажите пожалуйста мне о законах написанных написанных в угоду барыгам и коммерсантам?
Поделитесь пожалуйста статистикой рассмотрения дел в судах по искам о защите прав потребителей.
Конкретно со ссылкой на источники.
Воздух сотрясать можно долго
Такие же как вы, в 1925 году решили, что во всех бедах советской власти виноваты кулаки. И с 1925 по 1932 год шла борьба с кулачеством. По итогам которой начался массовой голод Миллионы людей на Украине, в Казахстане и Поволжье умерли отголода.
Но разве такие как вы признаете собственные ошибки, конечно нет. Такие как вы решили, что виноваты не вы, а вредители. И началась новая война - война с вредителями и врагами народа
Миллионы человек загнали в лагеря, миллионы расстреляли просто так.
И только на костях миллионов человек, используя дармовой труд, смогли построить социалистическое государство. В котором был вечный дефицит товаров, отсутствие конкуренции, что тормозило эволюцию (простой пример это АвтоВАЗ, который с 1971 года выпускал одну и туже модель автомобиля ВАЗ 2101, чуть чуть изменив внешность).
И в котором только люди, прошедшие весь ад войны. Готовы были терпеть все, лишь бы не было войны.
И это время прошло. Но такие как вы никуда не делись. Вы просто забились в щели. И сейчас по чужим ником вы продолжаете искать виноватых в своих ошибках .
Теперь у вас коммерсанты виноваты. Я вам так скажу, социализм, о котором вы мечтаете остался в северной Корее. Там вас ждут. Там нет барыг и коммерсантов. Там вокруг одни враги. Там вас самое место.
 
-2
  • Исатай
  • СаМ
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Павлович (Посетители) Сегодня, 19:02
Наверное хлеба хотел, ведь сегодня, если работать честно - на еду заработать очень тяжело.

Я лично вообще не считаю что такие действия в отношении барыг и коммерсантов есть преступление. По закону - да, безусловно. Но по-сути совершенно наоборот. Законы ведь пишут для того что бы паразиты могли спокойно жить, зарабатывать на простых рабочих, на обычных людях. Закон сегодня защищает спекулянтов, но не потребителей (об этом свидетельствуют результаты рассмотрения подобных дел в судах).

А так, того, кто залез, конечно, найдут, посадят - по-любому. Это же не кассирша бросилась на клиента... Или не спекулянт продавший просрочку и сигареты ребёнку... этим то не будет ничего.
 
 

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