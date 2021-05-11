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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:09

Просмотров: 4220

В Актау в результате аварии сгорели три автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь с 10 на 11 мая. Подробности аварии рассказали в департаменте полиции региона.

Фото очевидцев
По данным пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне.





- Водитель автомашины Infiniti совершил столкновение с автомашинами Toyota Prado и «Ваз-2112». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщает пресс-служба полиции региона.

В результате столкновения все три автомобиля сгорели.










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Комментарии ( 2 )

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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 09:48
Где три? Вроде одна только
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 09:24
Все больше и больше новостей,о том в нашем городе за руль авто сидят потенциальные камикадзе!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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