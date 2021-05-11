В Актау в результате аварии сгорели три автомобиля























По данным пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 11 мая 2021 на автодороге в 9 микрорайоне.- Водитель автомашины Infiniti совершил столкновение с автомашинами Toyota Prado и «Ваз-2112». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, - сообщает пресс-служба полиции региона.В результате столкновения все три автомобиля сгорели.