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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 572

В Актау за создание аварийной ситуации сотрудника полиции оштрафовали

Сотрудник полиции, нарушивший правила дорожного движения, привлечён к административной ответственности.

Кадр видео
В Актау видеорегистратор одного из автолюбителей зафиксировал, как сотрудник полиции на служебной машине нарушил правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию на дороге.

Видео опубликовали в социальной Instagram.



- За нарушение ПДД на сотрудника полиции составлен протокол по части 1 статьи 606 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.



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Комментарии ( 2 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:46
Штраф и все..!?? Не выговора, ни увольнения которые как бы должны применяться к тем служащим которые должны принимать действия чтоб подобного как раз таки не происходило, в чьи должностные обязанности входит это, кто должен быть примером законности! То есть, руководство ДП таким образом приравнял сотрудников полиции к обычным гражданам, раз наказание идентичное..!?? А раз они приравнены к обычным гражданским, то и отношение к ним должно быть как к гражданским.., может поэтому и не уважают сотрудников в нашем обществе, те кто видит такое отношение...
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 12:39
Не штраф. А уволить нахрен он принят соблюдать порядок.а он же его и нарушает.позор ему.бездари
 
 

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