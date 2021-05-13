В Актау за создание аварийной ситуации сотрудника полиции оштрафовали

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В Актау видеорегистратор одного из автолюбителей зафиксировал, как сотрудник полиции на служебной машине нарушил правила дорожного движения, создав аварийную ситуацию на дороге.
Видео опубликовали в социальной Instagram.
- За нарушение ПДД на сотрудника полиции составлен протокол по части 1 статьи 606 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Видео опубликовали в социальной Instagram.
- За нарушение ПДД на сотрудника полиции составлен протокол по части 1 статьи 606 части первой Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.