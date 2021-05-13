Труп мужчины обнаружен в одной из квартир Актау

Фото очевидцев

Вызов на пульт оператора управления полиции поступил 12 мая в 15:30.



По приезду правоохранители обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти.



На месте работала следственно-оперативная группа.



Данный факт зарегистрирован в управление полиции города Актау.