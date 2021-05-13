Труп мужчины обнаружен в одной из квартир Актау

Фото очевидцев
Вызов на пульт оператора управления полиции поступил 12 мая в 15:30.
По приезду правоохранители обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Данный факт зарегистрирован в управление полиции города Актау.
По приезду правоохранители обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Данный факт зарегистрирован в управление полиции города Актау.
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