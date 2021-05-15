В Мангистау выявили 40 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 2505 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 40 из которых - в Мангистауской области.С начала пандемии в регионе зафиксировано 6340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели - 5378 пациентов.По данным Минздрава, в Мангистау 34 510 человек получили первый компонент вакцины, 13 667 - оба.