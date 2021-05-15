В Мангистау выявили 40 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
За прошедшие сутки в Казахстане выявили 2505 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 40 из которых - в Мангистауской области.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 6340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели - 5378 пациентов.
По данным Минздрава, в Мангистау 34 510 человек получили первый компонент вакцины, 13 667 - оба.
С начала пандемии в регионе зафиксировано 6340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели - 5378 пациентов.
По данным Минздрава, в Мангистау 34 510 человек получили первый компонент вакцины, 13 667 - оба.
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