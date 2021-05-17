Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта spbdnevnik.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области выявили 39 фактов инфицирования COVID-19, как сообщает сайт coronavirus2020.kz.
Со вчерашнего дня в регионе выздоровели два человека.
С начала пандемии на сегодня, 17 мая, в области официально зарегистрировали 6 444 случая заражения коронавирусом.
Со вчерашнего дня в регионе выздоровели два человека.
С начала пандемии на сегодня, 17 мая, в области официально зарегистрировали 6 444 случая заражения коронавирусом.
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