Подробности аварии в Актау: Есть пострадавшие

Фото очевидцев
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 18 мая, между микрорайонами Шыгыс и Толкын.
На место выехали сотрудники батальона патрульной полиции УП Актау «Сункар-12».
- Водитель автомашины Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Camry». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе полиции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей перевернулся.
На место выехали сотрудники батальона патрульной полиции УП Актау «Сункар-12».
- Водитель автомашины Toyota Alphard не уступил дорогу главному движущемуся транспорту и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Camry». Пострадавших доставили в Мангистаускую областную больницу, - рассказали в пресс-службе полиции региона.
В результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей перевернулся.
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